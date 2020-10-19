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Dünya, Koronavirüs

Slovenya'da 'salgın durumu' ilan edildi

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da son günlerde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle hükümet "salgın durumu" ilan etti.

Stipe Majic,Lejla Biogradlija   | 19.10.2020
Slovenya'da 'salgın durumu' ilan edildi

Ljubljana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da son günlerde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle hükümet "salgın durumu" ilan etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, günlük vaka sayısının 900 seviyesine yaklaşması üzerine bugünden itibaren 1 ay boyunca ülke genelinde "salgın durumu" ilan edildiği bildirildi.

Ulusal Koruma ve Kurtarma Planı'nın devreye sokulduğu aktarılan açıklamada, salgınla mücadelede alınacak ek tedbirlerin kademeli olarak açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vaka sayılarının artışıyla doğru orantıda ilerleyecek yeni tedbirler kapsamında kısmi sokağa çıkmağa yasağının da ilan edilebileceği ifade edilirken, alışveriş merkezleri, spor salonları, kafe ve restoranların yeniden kapatılmasının da gündemde olduğu kaydedildi.

Hastanelerde tedavi edilen hasta sayısının yükselmesi durumunda "karantina" planının devreye alınacağı da ifade edilirken, bu planın devreye girmesi durumunda okulların kapatılacağı ve şehir içi ulaşımının durdurulacağı bildirildi.

2 milyon civarında nüfusa sahip Slovenya'da vaka sayısı 13 bin 142'ye yükselirken, can kaybı ise 188 oldu.

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