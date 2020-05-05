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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 155 binin üzerine çıktı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 155 bin 370'e ulaşarak Avrupa ülkelerindeki vaka sayısına yaklaştı.

Dmitri Chirciu,Ali Cura   | 05.05.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 155 binin üzerine çıktı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 155 bin 370'e çıktı.

Böylece Rusya, Kovid-19 vaka sayısı bakımından 165 bin hastayı geçen Almanya'ya yaklaşmış oldu.

Son iki gündür günlük vaka sayısının 10 binin altına düşmediği ülkede ölü sayısı 95 artarak 1451'e, iyileşen sayısı da 1770 artarak 19 bin 865'e yükseldi.

Öte yandan ülkedeki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 7 olurken, yeni vakaların yüzde 49,1'i hastalık belirtisi taşımıyor.

Yeni vakaların yüzde 46,4'ünün 18 ila 45 yaşında, yüzde 34'ünün 46 ila 65 yaşında, yüzde 10,3'ünün 66 yaş üstü, yüzde 9,3'ünün de çocuk olduğu kaydedildi.

Moskova'da vaka sayısı 80 bini geçti

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 714 artarak 80 bin 115 oldu.

Moskova'daki vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 7,7 olduğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 222 bin 510 kişinin gözetim altında tutulduğu ve şimdiye kadar bu kişilerin sayısının 806 bin 709 olduğu bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar 4 milyon 460 binden fazla test yapıldığı kaydedildi.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 3 bin 189'a çıktı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilenlerin sayısı 130 artarak 1384'e ulaştı, 2 kişi ağır durumda bulunuyor.

Ordudaki 349 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda 1456 kişide virüs görüldü, toplam 253 hasta ise sağlığına kavuştu.

Rusya'daki gelişmeler

Rusya’da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti. 

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. 

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, yardımcısı Dmitriy Volkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

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