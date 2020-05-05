Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü
Yeni tip koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde artışını sürdürdüğü Hindistan'da bir günde 3 bin 900 vaka görüldü.
Ankara
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Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 bin 476'ya yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 900 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 195 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1571'e yükseldi.
Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 541'e yükseldi, 583 kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.