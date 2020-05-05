Euro
7.67
Dolar
7.07
BIST 100
99,431.34
Altın
1,697.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor 31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanıtım programında konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde artışını sürdürdüğü Hindistan'da bir günde 3 bin 900 vaka görüldü.

Muhammet Nazım Taşcı   | 05.05.2020
Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 bin 476'ya yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 900 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 195 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1571'e yükseldi. 

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 541'e yükseldi, 583 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 63 ölüm
Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 155 binin üzerine çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Benzer haberler

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 340'a yükseldi

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 340'a yükseldi

Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 155 binin üzerine çıktı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti
Diyanetten 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'

Diyanetten 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'
Hastanelere Kovid-19 mücadelesinde yerli video konferans desteği

Hastanelere Kovid-19 mücadelesinde yerli video konferans desteği