İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 63 ölüm
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 340'a yükseldi.
Ankara
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İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 340'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1323 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, ülkede son haftalarda düşüşe geçen vaka artış hızı birkaç gündür yeniden artış eğilimine girdi.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 340'a çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 99 bin 970 olduğunu bildirdi.
Virüse yakalananlardan 2 bin 685'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 80 bin 475 olduğunu belirtti.
Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 519 bin 543 olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.