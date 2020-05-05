İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.
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TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. pic.twitter.com/KaJ2sT3yUj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020