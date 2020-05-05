Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti
Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 242 artarak 50 bin 509'a ulaştı.
Brüksel
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 84 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 63 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 646 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 242 artarak 50 bin 509'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 16'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.