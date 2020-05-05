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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 185 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 05.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 185 kişi öldü

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 25 bin 613'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, son 2 gündür 164 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün artarak 185 oldu.

Ölü sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndürmeyi başaran İspanya'da salgında hayatını kaybedenlerin günlük sayısı son 3 gündür 200'ün altında seyrediyor. 

Ülkede virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 613'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 867 artışla 219 bin 329'a çıktığını bildirdi.

59 sağlık çalışanı hayatını kaybetti 

Ülkede virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısının 43 bin 956 olduğu, bu kişilerden 59'unun yaşamını yitirdiği ve 10 bin kadarının tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 123 bin 486 oldu.

"Küçük de olsa salgında ikinci dalga riski hala var"

Salgınla ilgili verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "Ölü ve vaka eğrisinin aşağı yönlü gidişatı hakkında artık pek şüphemiz yok. İyileşen hastaların sayısı her geçen gün yeni vakaların üzerinde çıkıyor. Kademeli normalleşme sürecinde seviye artırılması için bize cesaret veren, olumlu veriler. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Küçük de olsa salgında ikinci dalga riski hala var." dedi.

Bu arada Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali (OHAL) uygulamak isteyen sol koalisyon hükümeti, bu kez meclisten yeterli desteği bulmakta zorlanıyor.

Mecliste azınlıkta olan hükümet, özellikle ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisini (PP) ikna etmeye çalışırken, OHAL'in şimdiye kadar üç kez uzatılmasına destek veren PP şimdi bazı şartlar öne sürüyor.

OHAL'in uzatılmasıyla ilgili meclisteki oylama yarın yapılacak.

Aşı bulunmadan tam normalleşmenin olamayacağını her seferinde vurgulayan hükümet, Kovid-19 salgınıyla yaşamı öngören ve gevşetilmiş OHAL ile bazı tedbirleri içeren kademeli normalleşme sürecini ülke genelinde 4 Mayıs'ta başlatmıştı.

Ekonomik ve sosyal yaşamı yeniden aktif duruma geçirmek için 4 aşamalı olacağı açıklanan bu sürecin haziran sonunda tamamlanması öngörülüyor.

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