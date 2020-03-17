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Dünya

Rusya'da 22 Nisan'da halk oylaması yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2036'ya kadar görev yapabilmesini sağlayacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum kararını imzaladı.

Ali Cura   | 17.03.2020
Rusya'da 22 Nisan'da halk oylaması yapılacak

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylamasının 22 Nisan'da yapılması yönünde kararı aldı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da anayasa değişikliği için halk oylaması yapılması kararını imzaladı.

Buna göre, sandık başına gidecek halka, "Rusya Federasyonu anayasa değişikliklerini onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltilecek.

Referandumdan yüzde 50'nin üzerinde "kabul oyu" çıkarsa anayasa değişikliği yürürlüğe girecek.

Putin'in ülke siyasi sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik ocak ayındaki konuşmasının ardından anayasa değişikliği çalışmaları başlamıştı.

Tasarı, Rus Parlamentosu'nun alt ve üst kanatlarında, federal bölgelerin yasama organlarında kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin de uygun bulduğu tasarının kabul edilmesiyle Rusya'nın kurucu milletleri statüsünde, federal bölgelerin konumunda, bakanlar kurulunun üyeleri ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkisinde, Rus dilinin kullanımında değişiklikler olacak.

Değişiklikler, Putin'in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine de imkan sağlayacak.

Anayasa değişikliği üzerindeki tartışmalar

Putin'in isteğiyle hazırlanan anayasa değişikliği tasarısındaki bazı maddeler tartışmalara yol açtı.

"Rusya'nın kurucusu olan halkın dili Rusça'nın devlet dili" olduğuna dair ifadenin tasarıda yer alması Rusya'da yaşayan Türk ve Müslüman halklar arasında eleştirilere neden oldu.

Anayasa değişiklikleri arasında Kırım'ın ilhakını sağlamlaştıran madde de yer aldı. "Rusya Federasyonu'nun topraklarının yabancılaştırılmasını amaçlayan eylemlere ve bu tür eylemlere çağrı yapılmasına izin verilemez" maddesiyle Kırım'ın yasa dışı ilhakına yönelik eleştirilerin önüne geçilmeye çalışılacak.

Kamuoyunda tartışmaya neden olan maddelerden biri de Putin'e özel hazırlanan tasarının anayasa değişikliğine dahil edilmesi oldu.

Putin, geçmişteki iki dönem görev süresini sıfırlayan tasarıyla anayasa gereği üçüncü dönem yasağına rağmen yeniden devlet başkanı adayı olabilecek. 2024'teki seçimde aday olmasına imkan sağlayan tasarı sayesinde Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalması mümkün olabilecek.

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