Fitch: Kovid-19 ülkelerin mali durumlarını zayıflatacak
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi.
Washington
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi.
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Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ve buna bağlı uygulanan politikaların ekonomik etkilerinin, bu yıl ortalamadan daha fazla kredi notu aksiyonu alınmasına neden olabileceği ifade edildi.
Kovid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağına dikkat çekilen açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulandı.
Açıklamada, geleneksel makroekonomik politikaların hane halkı ile kurumsal gelirler üzerinde iyileştirici etkisi olabileceği ve büyük bir ekonomik düşüşü önleyebileceği kaydedildi.
Fitch'in gayrisafi yurt içi hasılaya göre mali dengeleri, hükümetlerin borç stoklarını, faiz ödemelerini ve döviz cinsinden devlet borçlarını göz önünde bulundurarak kamu maliyesini ölçtüğü ifade edilen açıklamada, mevcut durumda kuruluşun mali girişimleri kredi temelleri üzerindeki orta vadeli etkileri açısından değerlendirmeyi sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, kuruluşun geçici olması amaçlanan Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri değerlendirirken aynı analitik çerçeveyi uygulayacağı kaydedilerek gelişmekte olan ülkelerde mali koşulların genellikle emtia fiyatları, döviz kurları ve küresel fonlama koşulları gibi değişimlere maruz kaldığı ifade edildi.
Söz konusu faktörlerin kuruluşun değerlendirme sürecinin bir parçası olacağı belirtilen açıklamada, bu faktörlerin gelişmekte olan ülkelerin kamu maliyesini hem gelir hem de harcamalar anlamında daha oynak hale getirdiği ve gelecek dönemde bu oynaklığın beklendiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.