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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Kırım'a güdümlü füzelerle saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Kırım Yarımadası'na güdümlü füzelerle saldırdığını bildirdi.

Ali Cura  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Rusya: Ukrayna, Kırım'a güdümlü füzelerle saldırdı

Moskova

Bakanlıktan, saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "4 Ocak'ta, Moskova saatiyle 17.20 civarında, Kiev rejiminin, Rusya topraklarındaki hedeflere uçak güdümlü füzeler kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Kırım Yarımadası üzerinde, 10 Ukrayna füzesini imha ettiği kaydedildi.

Rusya, 2014'te, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

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