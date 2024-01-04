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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Londra Büyükelçisi, Gazze'deki tüm cami ve okulların tünellere erişiminin olduğunu iddia etti

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, Gazze'deki tünellerin ve onlara bağlantısı olan üst yapı unsurlarının yok edilmesi gerektiğini belirterek, cami ve okulların tünellere erişiminin olduğunu iddia etti.

Behlül Çetinkaya  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail'in Londra Büyükelçisi, Gazze'deki tüm cami ve okulların tünellere erişiminin olduğunu iddia etti

Londra

Hotovely, İngiltere'nin LBC radyosunda gazeteci Iain Dale ve dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Daha önce yaptığı iki devletli çözümü reddeden açıklamalarına yönelik soruya cevap veren Hotovely, iki devletli çözümü istemeyen tarafın her türlü planı reddeden Filistin olduğunu, Filistin'in topraklarında hiçbir suretle Yahudi istemediğini öne sürdü.

Sunucu Dale, İsrailli bazı bakanların Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi söylemlerine işaret ederek, "Hükümetinizden kişiler de benzer şeyler söylüyor." ifadelerine yanıt veren Hotovely, "İsrail sisteminde ilginç bir şey var, bakanlar istediğini söyleyebilir. Bu bizim ifade özgürlüğümüzün bir parçası. Ancak şu dönemde politikalar savaş kabinesi tarafından yapılıyor." dedi.

Hotovely, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi Hamas'tan temizlemek ve eğitim sisteminin deradikalizasyonu hedeflerine değinerek, okullarda Filistinli çocuklara Yahudileri öldürebileceklerinin öğretildiğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler kontrolündeki okullar da dahil Filistin okullarında verilen eğitimle ilgili "Nazi ideolojisi" nitelemesi yapan Hotovely, Gazze'deki tüm sivil yapıların bombalanmasına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Hotovely, şunları söyledi:

"Gazze'nin bir yer altı tünel şehrine sahip olduğunu ve bu tünel şehrine ulaşmak için o bölgelerin yok edilmesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Gazze'ye girdikten sonra dünyaya gösterdiğimiz şeylerden biri de İran, Katar ve uluslararası toplumun büyük cömertliği sayesinde Hamas'ın inşa ettiği tüneller ve metro şehridir. Her şey bu korkunç terör şehrine dönüştü. Fark ettiğimiz şeylerden biri de her okulun, caminin, her iki evden birinin tünellere ve mühimmata erişiminin olduğudur."

Gazze'yi Tokyo'nun İkinci Dünya Savaşı sonrası haliyle kıyasladı

Hotovely, sunucu Dale'in tüm Gazze'nin yok edilmesi eleştirisine de yanıt vererek, "Teröristlerin saklandığı, tüm mühimmatlarının bulunduğu ve İsrail şehirlerine roketlerin atıldığı yer altı tünel şehrini yok etmek için başka bir çözüm öneriniz var mı?" dedi.

Dale'in bu durumun Gazze'nin dümdüz edilmesi sorularını gündeme getirdiğini kaydetmesi üzerine Hotovely, "Biz sadece şehirlerimize roketlerin atıldığı altyapıyı vuruyoruz." diye konuştu.

Hotovely, basına ve sosyal medyaya yansıyan çok sayıda binanın yıkılması, tüm bir sokağın bombalanması görüntülerine ilişkin ise, "Çünkü tüm o sokak, Hamas'ın şehirlerimize saldırma kapasitesini kontrol ettiği bu tünel sistemine bağlı." sözleriyle karşılık verdi.

Dale'in, İsrail iddialarına göre tünelleri yok etmek için tüm Gazze'nin yok edilmesi gerektiğini ve bu durumun büyük bir insani krize yol açacağını belirtmesi üzerine Hotovel, "Tokyo" örneği verdi.

Tokyo'nun İkinci Dünya Savaşı'nda büyük oranda yıkıldığını ve yüz binlerce insanın Amerikan hava saldırılarında öldürüldüğünü kaydeden Hotovely, "Amerikan işgali ve eğitim sistemindeki değişiklikle Tokyo ve Japonya, teknolojisine herkesin hayran olduğu büyük bir devlet haline geldi. Sorun, yıkım ve binaların yok olması değil." yorumunu yaptı.

Hotovely, İsrail'in Gazzelileri güvenli bölgelerdeki kamplara göndererek sivil kayıpları en aza indirmeye çalıştığını ancak Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığını da iddialarına ekledi.

"Şahsi düşünceme göre Yahudi yerleşimleri yasaldır"

Hotovely, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına da değinerek, "Bundan daha saçma bir şey görmedim. Bu kurbanı suçlamaktır. İsrail, Hamas saldırganlığının kurbanıdır." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye verilmesi gereken tarafın Hamas olduğunu savunan Hotovely, İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerine ilişkin ise, "Şahsi düşünceme göre onlar (yasa dışı yerleşim yerleri) yasaldır çünkü Yahudi halkının 3 bin yıldan fazla bir ilişkide olduğu yerlerde bulunuyorlar." diye konuştu.

Hotovely, "İsrail'in gelecekte de bu yerleşim yerlerinden çekileceğini düşünmüyorum çünkü Tel Aviv'in güvenliğini sağlamanın tek yolu onlar." derken yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara da değindi.

İsrail'in bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Hotovely, suç işleyen herkesin adaletin karşısına çıkarıldığını kaydetti.

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