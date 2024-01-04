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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarından çekildiği bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ali Semerci  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi

Tulkerim

Görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail güçlerinin "17 Filistinliyi yaralayıp, yüzlerce kişiyi gözaltına aldıktan sonra" Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarından tamamen çekildiğini söyledi.

İsrail, Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına dün baskın düzenleyerek kuşatma altına almıştı.

Baskınlarını bugün birkaç mahalleyi kapsayacak şekilde genişleten İsrail güçleri, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıya ve Filistinlilere ait mülklere ciddi zarar vermişti.

Bölgede patlama seslerinin yanı sıra zaman zaman silahlı çatışma sesleri de duyulurken, İsrail güçlerine ait insansız hava aracının Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir alanı bombalaması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evlerin, iş yerlerinin ve altyapının yıkımına ilişkin görüntüler paylaşmıştı.

İsrail askerleri ayrıca Nur Şems Kampı'ndan çok sayıda Filistinliyi bir alanda toplayarak sorgulamıştı.

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