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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

Ali Cura  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti Fotoğraf: Thomas Krych/AA

Moskova

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'da temas hattındaki duruma ilişkin rapor aldı.

Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.

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Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." dedi.

Ukrayna tarafının da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını belirten Putin, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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