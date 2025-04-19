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Dünya

Kosova Meclisi'nde yeni meclis başkanı seçilemedi

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından 9. dönem milletvekillerinin yemin ettiği Genel Kurul oturumunda yapılan iki tur oylamada yeni meclis başkanı seçilemedi.

Eren Beksaç  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Kosova Meclisi'nde yeni meclis başkanı seçilemedi Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Priştine

15 ve 17 Nisan'daki Genel Kurul oturumlarının ertelenmesinin ardından bugün devam eden oturumda, siyasi partiler arasında varılan anlaşma neticesinde toplantı yeter sayısı ve seçilen milletvekillerinin yetkilerinin doğrulanmasına ilişkin hazırlanan rapor milletvekillerince oy birliğiyle kabul edildi.

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Raporun kabul edilmesinin ardından meclise 9. dönemde girmeye hak kazanan 120 milletvekili, yemin ederek resmen göreve başladı.

Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına, son olarak Adalet Bakanlığı görevini yürüten Albulena Haxhiu'yu önerdi.

Haxhiu, yapılan iki tur oylamada da başkan seçilmek için gereken 61 oyu alamadı.

Bunun üzerine geçici meclis başkanı, oturumu 21 Nisan'a erteledi.

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle olmuştu:

Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1.

Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.

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