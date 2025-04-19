Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdük
Yemen'de İran destekli Husiler, son 24 saatte ABD'ye ait 2 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.
İstanbul
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın başkent Sana hava sahasında "düşmanca eylemler" gerçekleştirdiği sırada düşürüldüğünü belirtti.
Bununla beraber son 24 saat içinde ABD'ye ait 2 İHA'nın, nisan ayı içinde ise toplam 6 İHA'nın düşürüldüğü bilgisini veren Seri, "İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırı ve ablukası sona erene kadar operasyonların süreceğini" kaydetti.
Yemen'e hava saldırıları
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.