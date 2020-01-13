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Dünya

Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov: Libya’da ateşkes imzalanması olasılığı müzakere edilecek

Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ve darbeci Hafter’in Moskova’ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini öne sürdü.

Ali Cura   | 13.01.2020
Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov: Libya’da ateşkes imzalanması olasılığı müzakere edilecek

Moskova

Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter’in yakın zamanda müzakerelerde bulunmak üzere Moskova’ya gelebileceğini belirtti. 

Libya’da ateşkes imzalanma olasılığına işaret eden Dengov, "Görüşmelerde Libya’daki krizin çözümü ele alınacak, ateşkes imzalanması olasılığı ve böyle bir anlaşma metninin detayları müzakere edilecek." ifadelerini kullandı.

"Serrac ile Hafter’in baş başa görüşüp görüşmeyeceği belli değil"

Serrac ile Hafter’in baş başa görüşüp görüşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığını dile getiren Dengov, "Serrac ve Hafter Rus yöneticilerle ve ayrıca Rusya ile iş birliği yapan Türk heyetiyle ayrı ayrı görüşecek. Büyük olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır temsilcileri de müzakerelerde gözlemci olarak yer alacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

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