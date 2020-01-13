Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
119,595.20
Altın
1,555.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nın konuğu "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"
logo
Dünya

İsrail baraj kapaklarını açarak Gazze'de yarım milyon dolarlık hasara neden oldu

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in yağmur sularının tutulduğu barajın kapaklarını kontrolsüz açmasının, Gazze'deki tarım alanlarında yaklaşık 500 bin dolar hasara neden olduğunu açıkladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Çağrı Koşak   | 13.01.2020
İsrail baraj kapaklarını açarak Gazze'de yarım milyon dolarlık hasara neden oldu

Gazze

Filistin Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barajın kapaklarının açılmasıyla Doğu Cibaliye ve Beyt Hanun bölgelerinde geniş tarım arazilerinin hasar gördüğü, kümes hayvanları ile kovanlardaki arıların telef olduğu belirtildi.

Taşkının bazı bölgelerde erozyona sebebiyet verdiği, 920 dönüm arazinin su altında kaldığı vurgulanan açıklamada, patates, soğan gibi ürünlerin tamamının yok olduğu, seralar ile yaklaşık 100 kovan ve çok sayıda kümesin zarar gördüğü bilgisine yer verildi.

"Hasar tespit çalışmaları sırasında İsrail ordusu çalışmaları engelledi"

Açıklamada, bölgede hasar tespit çalışmaları sırasında İsrail ordusunun göz yaşartıcı gaz kullanarak çalışmalarını engellediğine dikkati çeken Filistin Tarım Bakanlığı, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden İsrail'in ihlallerini durdurmasını istedi.

Bölgede çok sayıda baraj inşa eden İsrail'in uyarı yapmadan baraj kapaklarını açması, Gazze'de evlerin ve arazilerin su altında kalmasına neden oluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

İsrail baraj kapaklarını açarak Gazze'de yarım milyon dolarlık hasara neden oldu

İsrail baraj kapaklarını açarak Gazze'de yarım milyon dolarlık hasara neden oldu

İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi

İsrail Dışişleri Bakanı ABD-İran gerilimi nedeniyle Dubai ziyaretini erteledi

İsrail bir haftada ikinci kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı

İsrail bir haftada ikinci kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı
Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği

Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği

Ürdünlü göstericiler İsrail'le yapılan gaz anlaşmasının iptalini istiyor

Ürdünlü göstericiler İsrail'le yapılan gaz anlaşmasının iptalini istiyor