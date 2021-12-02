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Dünya

Rusya, NATO'nun doğuya genişlememesi için tekliflerde bulunacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun doğuya genişlemesinin durdurulması gerektiğini belirterek “Yakın gelecekte bu konuda tekliflerde bulunacağız, bunların ciddi bir şekilde değerlendirilmelerini bekliyoruz.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 02.12.2021
Rusya, NATO'nun doğuya genişlememesi için tekliflerde bulunacak

Moskova

Lavrov, İsveç'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD ve müttefikleriyle yaptıkları görüşmelerde, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini önlenmesini talep edeceklerini söyledi.

Rusya açısından, sınırlarına yakın bölgelere silah sevkiyatının bir tehdit unsuru oluşturduğunu anlatan Lavrov, “NATO'nun doğuya genişlememesi ve sınırlarımıza silah sistemlerinin sevk edilmemesi konusunda anlaşma yapılmasına ısrarcı olacağız. Yakın gelecekte bu konuda tekliflerde bulunacağız, bunların ciddi bir şekilde değerlendirilmelerini bekliyoruz ve AGİT'in burada çok yararlı bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna’nın da askeri operasyon hazırlandığında bulunduğunu ve NATO’nun bu hazırlıklara destek verdiğini iddia etti.

Avrupa’nın ise askeri çatışma gibi olumsuz bir senaryoya karşı sessiz kaldığını savunan Lavrov, şöyle konuştu:

“AGİT, Minsk anlaşmalarının revize edilmesinin kabul edilemez olduğuna dair Kiev'e açık bir sinyal göndermelidir. Komşu ülkelerimizin, Rusya ile karşı karşıya gelmek için bir sıçrama tahtasına dönüşmesi, NATO güçlerinin güvenliğimiz için stratejik olarak önemli olan bölgelere yakın yerlere konuşlandırılması, kesinlikle kabul edilemez.”

Konuşmasında, AGİT’e yönelik de eleştirilerde bulunan Lavrov, “AGİT şu anda iç karartıcı bir durumda, AB ile NATO arasında sığ meselelere batmış bir rehine haline geldi. Batılı ortaklarımız, uluslararası hukuku, kendi koydukları çeşitli kurallara dayalı bir düzen haline getirmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

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