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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin ile Erdoğan Ukrayna krizini de görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi planlanıyor. Türkiye’nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da bu görüşmede ele alınacağını düşünüyorum.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 01.12.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin ile Erdoğan Ukrayna krizini de görüşecek

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

NATO’nun Ukrayna’yı etki alanına alarak “Rusya karşıtı” bir hale büründürmeye çalıştığını öne süren Lavrov, “(NATO) Kiev’e ölümcül silah sevkiyatı yapıyor ve ABD, havada ve denizde sınırlarımıza yakın kışkırtıcı adımlar atıyor.” diye konuştu.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin bölgede barışın sağlanması için Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapabileceğine yönelik açıklamalarına değinerek “Putin ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi planlanıyor. Türkiye’nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da bu görüşmede ele alınacağını düşünüyorum.” dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu yapısına da işaret eden Lavrov, “Aramızdaki önemli uluslararası sorunlara ilişkin bazı farklılıkların ciddiyetine rağmen, bu farklılıkların tartışılması ve bu sorunların nasıl daha etkin bir şekilde ele alınabileceği, her zaman dostane, açık sözlü ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

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