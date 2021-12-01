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Dünya

Etiyopya 17 kasabayı isyancıların elinden geri aldığını duyurdu

Etiyopya hükümeti, isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara ve Afar eyaletlerindeki 17 kasabayı geri aldığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 01.12.2021
Etiyopya 17 kasabayı isyancıların elinden geri aldığını duyurdu

İstanbul

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kasagita, Burka, Waiima, Chifra, Chiftu, Dire Ruka, Alele Sulula, Arbit, Aket, Dibiko, Dabo, Gashena, Jama Degollo, Wereillu, Genete, Finchoftu ve Akesta kasabalarının Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) geri alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Mezezo, Molale, Shoa Robit ve Rasa bölgelerinin de TPLF'den temizlendiği kaydedildi.

Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.

TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

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