Hindistan’da ilk kez Kovid-19’un omicron varyantına rastlandı
Hindistan’da yeni tip koronavirüsün omicron varyantına ilk kez rastlandığı bildirildi.
İstanbul
Hindistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, güney bölgesindeki Karnataka eyaletinde 2 erkekte omicron varyantına rastlandığı bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu hastaların yurt dışından geldiği belirtilirken, hangi ülkeden geldiklerine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sağlık yetkilisi Lav Agarwal, 2 hastayla temasta olduğu düşünülen herkesin tespit edilerek gerekli testlerden geçirildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.