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Dünya

Rusya: Kahovka Barajı'nın yıkılması nedeniyle 5 kişi öldü

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasının ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle, 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Rusya: Kahovka Barajı'nın yıkılması nedeniyle 5 kişi öldü

Moskova

Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a bağlı Yeni Kahovka şehrinin sözde yetkilisi Vladimir Leontiyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Kahovka Barajı'nın vurulmasından ardından bölgede artan su seviyesi sonucu yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahovka Barajı'na yakın Yeni Kahovka şehrinde hayvan otlatan 7 kişinin sele kapıldığını belirten Leontiyev, "7 kişiden 5'i boğularak hayatını kaybetti. Geriye kalan 2 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

Herson'daki sözde Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Alla Barhatnova ise Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, sel nedeniyle toplam 41 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kahovka Barajı 6 Haziran'da vurulmasının ardından önemli oranda hasar almış ve Dinyeper Nehri'ndeki su seviyesi hızla artmaya başlamıştı.

Ukraynalı ve Rus yetkililer, barajın yıkılmasıyla ilgili birbirlerini suçluyor.

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