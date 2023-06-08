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Dünya

Karadağ'da meclis ve okullar bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da bu sabah yapılan çok sayıda bomba ihbarı sebebiyle ülke meclisi ve birçok okul tahliye edildi.

Lejla Biogradlija  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Karadağ'da meclis ve okullar bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Montenegro

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, bu sabah elektronik posta yoluyla Karadağ Meclisi'nde patlayıcı madde bulunduğuna dair içeriklerin gönderildiği ifade edildi. Aynı içeriklerin başkent Podgorica başta olmak üzere Niksic ve Bijelo Polje gibi kentlerdeki okullara da gönderildiği aktarıldı.

Yapılan ihbarlar üzerine polisin gerekli tedbirleri aldığı vurgulanan açıklamada, ilgili binaların boşaltıldığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde de öğrencilerin velilerine haber verildiği ve evlerine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Karadağ'da daha önce de birçok okulda bomba ihbarı yapılmış, tüm ihbarlar asılsız çıkmıştı.

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