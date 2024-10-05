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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk'te Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Ali Cura  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Rusya: Donetsk'te Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini ele geçirdik Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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