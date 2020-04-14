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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile diyaloğa açığız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hipersonik silahlar dahil yeni perspektifi olan çalışmalar konusunda ABD ile diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 14.04.2020
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile diyaloğa açığız

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile stratejik istikrar konusunda çalışmaları canlandırma niyetinde olduklarını belirten Lavrov, "Stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörler göz önünde bulundurularak, hipersonik silahlar dahil yeni perspektifi olan çalışmalar konusunda ABD ile diyaloğa açığız." dedi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzay madenciliği ve dünya dışı kaynakların özel kullanımına izin veren kararnameyi imzaladığını hatırlatarak, bu konuda ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yaptırımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna da değinen Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar kendi başına gayrimeşrudur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dışında kabul edilen ve salgına karşı mücadelede imkanları sınırlayan yaptırımlar, ahlak ve insanlık dışıdır." ifadesini kullandı.

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