Meksika'da halka kapatılan sahile timsahlar akın etti
Meksika'nın popüler tatil beldelerinden birinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sahile timsahlar akın etti.
Ankara
New York Post'un haberine göre, yerel basında, Meksika'nın Oaxaca eyaletinde eko turizm beldesi La Ventanilla lagünündeki plajda çok sayıda timsah bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayınlandı.
Meksikalı yetkililer, ay başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde tüm plajların kapatılması talimatı vermişti.
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle insanların evlerine çekilmesi ve sokağa çıkma yasakları üzerine vahşi hayvanların şehir merkezlerine indiği görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.