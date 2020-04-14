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Dünya

Meksika'da halka kapatılan sahile timsahlar akın etti

Meksika'nın popüler tatil beldelerinden birinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sahile timsahlar akın etti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 14.04.2020
Meksika'da halka kapatılan sahile timsahlar akın etti Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Ankara

New York Post'un haberine göre, yerel basında, Meksika'nın Oaxaca eyaletinde eko turizm beldesi La Ventanilla lagünündeki plajda çok sayıda timsah bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayınlandı. 

Meksikalı yetkililer, ay başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde tüm plajların kapatılması talimatı vermişti.

Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle insanların evlerine çekilmesi ve sokağa çıkma yasakları üzerine vahşi hayvanların şehir merkezlerine indiği görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılıyor.

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