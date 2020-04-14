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Dünya

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 868 artarak 27 bin 419'a ulaşırken, ölü sayısı 122 artışla 2 bin 945 oldu.

Abdullah Aşıran   | 14.04.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 210 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla birlikte hastaneye kaldırılan kişi sayısı 8 bin 939'a ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 868 artarak 27 bin 419'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 122 artışla 2 bin 945'e yükseldi.

Paskalya Bayramı'nda Kovid-19 önlemlerine uymayan 1800 kişiye para cezası

Yerel medyadaki haberlerde, 2 gün süren Paskalya Bayramı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlere uymayan yaklaşık 1800 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.

Rotterdam kentinde pazartesi günü bir apartmanın çatısında mangal yapan 17 kişiye toplam 6 bin 783 avro ceza verildiği aktarıldı.

Aile hekimlerinin, bu zamana kadar ve bundan sonra RIVM'in test yapmadığı ama ölüm raporuna "Kovid-19'dan vefat ettiği" yazılan kişilerin sayısını tespit edecekleri bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi, kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde kuralları ihlal eden kişilere 400 avroya kadar ceza uygulanıyor.

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