Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 868 artarak 27 bin 419'a ulaşırken, ölü sayısı 122 artışla 2 bin 945 oldu.
Rotterdam
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Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 210 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla birlikte hastaneye kaldırılan kişi sayısı 8 bin 939'a ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 868 artarak 27 bin 419'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 122 artışla 2 bin 945'e yükseldi.
Paskalya Bayramı'nda Kovid-19 önlemlerine uymayan 1800 kişiye para cezası
Yerel medyadaki haberlerde, 2 gün süren Paskalya Bayramı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlere uymayan yaklaşık 1800 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.
Rotterdam kentinde pazartesi günü bir apartmanın çatısında mangal yapan 17 kişiye toplam 6 bin 783 avro ceza verildiği aktarıldı.
Aile hekimlerinin, bu zamana kadar ve bundan sonra RIVM'in test yapmadığı ama ölüm raporuna "Kovid-19'dan vefat ettiği" yazılan kişilerin sayısını tespit edecekleri bilgisi de paylaşıldı.
Ülkede, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi, kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde kuralları ihlal eden kişilere 400 avroya kadar ceza uygulanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.