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Dünya, Koronavirüs

Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölümler Lübnan'da 21'e, Kuveyt'te 3'e yükseldi. Fas ve Katar'da da vaka sayıları arttı.

Khalid Mejdoup,Safiye Karabacak,Çağrı Koşak   | 14.04.2020
Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı

Rabat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 21'e yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının da 641'e çıktığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bununla ülkede virüs kaynaklı can kaybının 3'e yükseldiğini belirten Sened, vaka sayısının ise 55 artarak 1355'e çıktığını kaydetti.

Sened ayrıca, 26 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 176'ya ulaştığını aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede 75 kişinin daha virüse yakalandığını ve toplam vaka sayısının 1838'e yükseldiğini duyurdu.

Kovid-19'dan 126 kişinin hayatını kaybettiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 210'a çıktı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 197 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 3 bin 428'e ulaştı.

Açıklamada, 39 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, iyileşen hasta sayısının 373'e ulaştığı kaydedildi.

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