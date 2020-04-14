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Dünya

Ukrayna istihbaratındaki bir general 'Rus istihbaratına çalıştığı' iddiasıyla gözaltına alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi, bünyesindeki bir generali "Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) elemanı olduğu" iddiasıyla gözaltına aldı.

Ali Cura   | 14.04.2020
Ukrayna istihbaratındaki bir general 'Rus istihbaratına çalıştığı' iddiasıyla gözaltına alındı

Kiev

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Basın Servisinden yapılan açıklamada, kurumda "general" rütbesiyle çalışan Valeriy Şaytanov’un Rus istihbaratı FSB’nin elemanı olduğunu gösteren yeterli derecede kanıta sahip olunduğu iddia edildi. 

Açıklamada, bu delilleri destekleyen video ve ses kayıtlarının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu generalin, Ukrayna’da cinayet hazırlığı içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, SBU’nun operasyonel istihbarat bilgilerinin de Şaytanov tarafından çalındığı kaydedildi.

General Şaytanov’un Almanya, Fransa ve Hırvatistan’da birçok defa Ruslarla görüştüğü vurgulanan açıklamada, terör faaliyetleri de planladığı öne sürüldü.

Söz konusu general ve temasta olduklarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilen açıklamada, Şaytanov’un "devlete ihanet" ve "terör" suçlarıyla yargılanacağı ifade edildi.


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