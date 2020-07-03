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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD Büyükelçiliğine 'LGBT simgesi' göndermesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine LGBT'yi simgeleyen bez parçasının asılmasına ilişkin, "Onlar, orada kimin çalıştığına dair bir şey gösterdiler." dedi.

Dmitri Chirciu   | 03.07.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD Büyükelçiliğine 'LGBT simgesi' göndermesi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anayasa Değişikliği Komisyonu ile yaptığı toplantıda, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde LGBT'yi simgeleyen renkli bez parçasının asılmasını değerlendirdi.

Vladimir Putin, "Onlar, orada kimin çalıştığına dair bir şey gösterdiler. Fakat bu, korkutucu bir şey değil. Bununla ilgili birçok kez açıklama yaptık. Bu konuda pozisyonumuz nettir. Rusya'da ırk, cinsiyet, milliyet ve dine göre hakların sınırlanmasıyla ilgili hiçbir şey olmadı ve olmayacak." yorumunda bulundu.

Rusya'da yarından itibaren yürürlüğe girecek anayasa değişikliklerinin 72. maddesinde yer alan "erkek ve kadının birliğinden oluşan evlilik kurumunun korunması" ifadesi ile eşcinsel evliliklerin yolu kapatılıyor.

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