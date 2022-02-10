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Dünya

Blinken, NATO Genel Sekreteri ve Fransa Dışişleri Bakanı ile Ukrayna krizini görüştü

Kasım İleri   | 10.02.2022
Blinken, NATO Genel Sekreteri ve Fransa Dışişleri Bakanı ile Ukrayna krizini görüştü

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yaptığı yığınak ve ABD ile ortak ve müttefiklerinin buna karşı duruşunu görüştü.

Dışişleri Sözcüs Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Fransız mevkidaşı Le Drian ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüğünü duyurdu.

Blinken'ın Stoltenberg ile görüşmesinde, ABD'nin müttefikler ve ortaklarla yakın iş birliği ve istişare taahhüdünü yinelediğini aktaran Price, "Bakan, ABD'nin, Ukrayna'ya karşı askeri saldırı başlatması halinde Rusya'ya hızlı ve ağır bedeller ödetmeye hazır olduğunun altını çizdi. Bakan Blinken ve Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve anlamlı ve karşılıklı diyaloğa girmeye teşvik etmeye yönelik diplomatik çabaların yanı sıra, ABD ve müttefiklerinin NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmek için konuşlanmaları görüştüler." ifadelerini kullandı.

Fransız Bakan Le Drian ile görüşmeye ilişkin açıklamasında ise Price, iki bakanın NATO müttefiklerinin, AB ortaklarının, G7 üyeleri ve diğer ortakların Rusya'nın Ukrayna sınırlarında devam eden askeri yığınağına yönelik ortak çabalarını ele aldığı bilgisini paylaştı.

Price, "Bakanlar, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam etmenin; Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde maruz kalacağı yüksek maliyetleri anlamasını sağlamanın önemini vurguladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken ve Le Drian'ın Afrika'nın Sahel bölgesinde devam eden gelişmeleri, NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarıyla angajmanının önemini de konuştuğuna işaret eden Price, "İkili, Minsk Grubu eş başkanlarının Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan tüm önemli sorunları çözmelerine yardımcı olmak için devam eden çabaları da ele aldı." ifadelerine yer verdi.

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