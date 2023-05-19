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Dünya

G7 liderleri, Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyecek

G7 liderleri, Ukrayna'ya verilen destekte tereddüt edilmeyeceğini belirterek Rusya'nın başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağı sözünü verdi.

Dildar Baykan Atalay, Ahmet Furkan Mercan  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
G7 liderleri, Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyecek

Hiroşima

Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi 2023 devam ediyor.

Liderler, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki durumun ele alındığı özel oturum sonrası bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre G7 liderleri, Ukrayna'ya destek verilmesinde tereddüt edilmeyeceğini ve Rusya'nın saldırganlığının başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağını taahhüt etti.

Liderler, "Rus birlikleri ve askeri teçhizatı tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmeden, adil bir barışın gerçekleştirilemeyeceğinin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenlik yardımını sürdürme sözü veren liderler, Rusya'nın ekonomik erişimine yönelik "daha fazla kısıtlama" uygulanacağını belirtti.

Açıklamada "Rusya'nın, savaş alanında kullandıkları dahil saldırganlığı için kritik tüm ihracat kalemlerinin tüm yetki alanlarımızda kısıtlanmasını sağlamak için eylemlerimizi genişleteceğiz." denildi.

Liderler, üçüncü taraflara, Rusya'nın saldırganlığına maddi destek sağlamayı derhal durdurmalarını, aksi takdirde ağır bedellerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik, "Rusya'nın yol açtığı hasarı ödemesi gerektiğini" kaydeden liderler, kendi yetki alanlarındaki Rus egemen varlıklarının hareketsiz bırakılacağını teyit etti.

Liderler, Rusya'nın değerli taş ticaretinin sınırlanması için yakın çalışma sözü de verdi.

Rusya kınandı

Açıklamada liderler, Rusya'nın "yasa dışı, savunulamaz ve sebepsiz" savaşına karşı Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Liderler, "Rusya'nın Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal etmesini ve bu savaşın dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki "savaş suçlarının" araştırılması ve hesabının sorulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Ukrayna'da işgal altındaki bölgelerden çocuklar da dahil olmak üzere Ukraynalıların hukuka aykırı bir şekilde Rusya'ya sınır dışı edilmesini ve gönderilmesini şiddetle kınıyoruz. Bu konudaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturmadaki gelişmeleri gayet dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz." mesajı verildi.

G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) liderleri katılıyor.

G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek.

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