Dolar
8.51
Euro
9.94
Altın
1,784.84
ETH/USDT
3,251.90
BTC/USDT
47,551.00
BIST 100
1,440.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel'in Moskova'da görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Moskova'da görüşmesi başladı.

Dmitri Chirciu   | 20.08.2021
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel'in Moskova'da görüşmesi başladı

Moskova


Putin ve Merkel, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Merkel ile Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansta son kez görüştüklerini anımsatan Putin, bu konferans sayesinde Libya konusunda birçok şeyin hayata geçirildiğini vurguladı.

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı." dedi.

Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir." ifadesini kullandı.

"Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum"

Başbakan Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, görüşme öncesi Moskova'da Aleksandr Bahseçi'ndeki Meçhul Asker Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
Dünya genelinde 4 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler
İsrail Başbakanı Bennett, üçüncü doz Kovid-19 aşısını da yaptırdı

Benzer haberler

Rusya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor

Rusya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel'in Moskova'da görüşmesi başladı

Almanya’da makinistler yeniden greve gidecek

Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz

Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganlar arasında diyaloğun sağlanmasından yanayız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganlar arasında diyaloğun sağlanmasından yanayız
Rusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza

Rusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza