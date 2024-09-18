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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Microsoft, Rusların Harris'in "itibarını sarsmak" için gerçek dışı videolar yaydığını iddia etti

Microsoft, Rusların ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris'in "itibarını sarsmak" ve "seçim kampanyası hakkında tartışmaları körüklemek için" iki gerçek dışı videoyu dolaşıma soktuğunu öne sürdü.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Microsoft, Rusların Harris'in "itibarını sarsmak" için gerçek dışı videolar yaydığını iddia etti

İstanbul

Microsoft'un Tehdit Analizleri Merkezinin (MTAC) yayınladığı raporda, "Rusya bağlantılı etki grupları" arasında gösterilen "Storm-1516"nın bu videoları yaydığı aktarıldı.

Raporda, dolaşıma sokulan videolardan birinde, Harris'in 2011'de araba kazasında bir kızı felç ettiğine dair "sahte iddialar"ın olduğu kaydedildi.

Diğer videonun ise Harris destekçilerinin Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen birine saldırdığı iddialarını içerdiği aktarılan raporda, videoların "Harris'in itibarını sarsmak ve seçim kampanyası hakkında tartışmaları körüklemek" için oluşturulduğu belirtildi.

Raporda, "Rusların Demokratların kampanyasını hedef alan etki operasyonları, Başkan Joe Biden'ın başkanlık yarışından ayrılmasının ardından sekteye uğradı. Ağustos sonlarında, Rus grup Storm-1516'nın unsurları Harris ve (başkan yardımcısı adayı Tim) Walz'ı tuhaf sahte komplo teorilerine dahil eden içerikler üretmeye başladı." ifadeleri kullandı.

MTAC Genel Müdürü Clint Watts da Harris hakkındaki videoların milyonlarca görüntülendiğini belirterek, Rus aktörlerin, internet siteleri ve sosyal kanallar aracılığıyla mesajlarını güçlendirmek için siber vekilleri ve hacker grupları kullanmaya devam edebilecekleri uyarısında bulundu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland 4 Eylül'de, Rusya devlet kanalı RT'nin, Moskova yönetimi tarafından "Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyunu yönlendirmek" ve böylelikle seçimleri etkilemek amacıyla örtülü şekilde kullanıldığını savunmuştu.

Garland, sadece RT'nin değil, Moskova tarafından yönlendirilen birçok sosyal medya platformu ile kullanıcısının da Amerikan kamuoyunu etkilemeye ve seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürerek, bu kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacaklarını belirtmişti.

ABD istihbaratı, 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

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