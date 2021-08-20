Dolar
8.50
Euro
9.94
Altın
1,785.48
ETH/USDT
3,251.10
BTC/USDT
47,551.00
BIST 100
1,439.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan yangın bugün itibarıyla kontrol altına alınırken, alevler henüz tamamen söndürülemedi.

Alaattin Doğru   | 20.08.2021
Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Paris

Var Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ancak alevlerin henüz tamamen söndürülemediği belirtildi.

Franceinfo ve Le Parisien'in haberlerine göre, yangının sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimali ağır basıyor.

Alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi dumandan zehirlendi.

Yaklaşık 1200 itfaiyecinin mücadele ettiği yangında, 8 bin hektardan fazla alan kül oldu.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.

Diğer yandan ülkenin güneyindeki Aude ili civarındaki 4 yangın ile Vaucluse ve Gard illerinde birçok noktada çıkan yangınlar da kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
Dünya genelinde 4 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler
İsrail Başbakanı Bennett, üçüncü doz Kovid-19 aşısını da yaptırdı

Benzer haberler

Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi

Fransa'nın Var bölgesindeki yangının bilançosu artıyor: 2 ölü

Fransa’da Danıştay, Müslüman Belediye Başkanı'nın 2020’de kazandığı seçimi iptal etti

Fransa’da Danıştay, Müslüman Belediye Başkanı'nın 2020’de kazandığı seçimi iptal etti
Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında bir kişi yaşamını yitirdi
Fransa'nın güneyindeki orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Fransa'nın güneyindeki orman yangını halen kontrol altına alınamadı