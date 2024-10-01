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Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi

Fransa'da solcu LFI partisi milletvekillerinin, erken genel seçimlerin ardından yeni yasama yılına başlayan Ulusal Meclis'in İsrail’in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybeden 2 Fransız için saygı duruşu yapılarak açılması teklifi reddedildi.

Şeyma Yiğit  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot

Ankara

Haftalık basın toplantısında konuşan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’in Lübnan'da öldürülen Fransızlar için saygı duruşunda bulunulması tekliflerini reddetmesine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Braun-Pivet’in "Meclisteki saygı duruşunun büyük ulusal anlara" yönelik olduğunu dile getirdiğini belirten Panot, Lübnan'da hayatını kaybeden iki Fransız vatandaşı için saygı duruşunda bulunulmasına izin vermemesini eleştirdi.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’daki durumun bu ülkede 23 bin vatandaşı ve 700 askeri ile Fransa’yı doğrudan etkilediğini hatırlatan Panot, "İki vatandaşımız öldürülmüşken, Fransa’nın sessiz kalmasından çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Panot, Fransa için Lübnan'ın sınırlarının ihlal edilmesini ve egemenliğinin tanınmamasını kabul etmenin "çok vahim bir eşiği" aşmak anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Lübnan’a yönelik şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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