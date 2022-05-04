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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’dan Başbakan da dahil 63 Japon üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

Rusya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 Japon üst düzey yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

Ali Cura   | 04.05.2022
Rusya’dan Başbakan da dahil 63 Japon üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon hükümetinin, görülmemiş bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı ve Rusya’ya karşı iftira ve doğrudan tehditler dahil "kabul edilmez söylemlere" izin verdiği belirtildi.

Bunun Japonya’nın tanınmış şahsiyetleri, uzmanları ve medya temsilcilerince tekrarlandığına dikkatin çekildiği açıklamada, bu anlayış doğrultusunda Tokyo’nun, iyi komşuluk ilişkilerini ortadan kaldırmaya, Rus ekonomisine ve Rusya’nın uluslararası prestijine zarar vermeye yönelik adımlar attığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gerekçelerin yanı sıra Japon hükümetinin Rus vatandaşları hakkında aldığı yaptırım kararları da dikkate alınarak, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile hükümet üyeleri ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 63 Japon vatandaşına yaptırım uygulama kararı verdiği belirtildi.

Yaptırım çerçevesinde 63 Japon vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konulduğu ifade edildi.

Japon yetkililerinin bulunduğu liste, açıklamanın sonunda yayımlandı.


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