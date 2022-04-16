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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, İngiltere Başbakanı Johnson ve 12 üst düzey isme yaptırım kararı aldı

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Ali Cura   | 16.04.2022
Rusya, İngiltere Başbakanı Johnson ve 12 üst düzey isme yaptırım kararı aldı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve “benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle” bağlantılı olarak, İngiliz hükümetinin önemli kabine üyeleri ve bir dizi siyasetçiye karşı Rusya’ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu adım, Londra'nın ülkemizi kontrol altına almak ve milli ekonomimizi boğmaya yönelik koşullar yaratmak için Rusya’nın uluslararası izolasyonunu amaçlayan dizginlenmeyen enformasyon ve siyasi kampanyasına yanıt olarak atıldı.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin ölümcül silahlar göndererek ve NATO'da benzer çabaları koordine ederek Ukrayna’daki durumu kasten kötüleştirdiği ifade edilen açıklamada, Londra’nın kışkırtmalarının sadece Batılı müttefiklerini değil, diğer ülkeleri de büyük ölçekli Rus karşıtı yaptırımlar uygulamaya zorladığına dikkat çekildi.

Açıklamada Rusya’ya giriş yasağı konulan isimler şu şekilde sıralandı:

“İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İçişleri Bakanı Priti Patel, Maliye Bakanı Rishi Sunak, İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Vanessa Dorries, Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Ferguson Sturgeon, İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman ve İngiltere eski Başbakanı Theresa May.”

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