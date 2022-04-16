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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi.

Ali Cura   | 16.04.2022
Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduk

Moskova

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, “Havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını, Mıkolayiv’de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk.” dedi.

Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu, bunların arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.

İzyum yerleşim birimi civarında havada Ukrayna’ya ait Su-25 uçağının vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, “Rus topçu ve füze birlikleri, Ukrayna birliklerinin 43 komuta merkezi, askeri teçhizat için yakıt içeren 8 konvoy ve 760 düşman insan gücü toplama alanı dahil olmak üzere 811 hedefi bombaladı.” şeklinde konuştu.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 133 uçak, 458 insansız hava aracı, 246 hava savunma füze sistemi, 252 çok namlulu roketatar, 981 obüs ve havan topu, 2 bin 146 özel askeri aracın imha edildiğini aktardı.

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