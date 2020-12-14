Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasını, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." şeklinde değerlendirdi.
1️⃣ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 14, 2020
Oktay, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.