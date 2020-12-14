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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 14.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasını, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." şeklinde değerlendirdi.

Oktay, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti: 

"ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz."

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