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Dünya

Rusya’da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı

Rusya'da muhalif siyasetçi Yevgeniy Royzman, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emre Gürkan Abay   | 24.08.2022
Rusya’da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı

Moskova

Rusya’nın tanınmış muhalif siyasetçilerinden, 2013 ila 2018 yıllarında Yekaterinburg valiliği yapan Royzman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Royzman, "yalnızca bir cümle" için gözaltına alındığını ifade etti.

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