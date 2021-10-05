Dolar
8.88
Euro
10.31
Altın
1,760.14
ETH/USDT
3,424.90
BTC/USDT
49,950.00
BIST 100
1,391.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Romanya’da hükümet düştü

Romanya'da Başbakan Florin Citu'nun 11 ay önce kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü.

05.10.2021
Romanya’da hükümet düştü

Bükreş

Başbakan Citu hükümetinin düşürülmesi amacıyla muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından meclise verilen gensoru önergesi 281’e oyla kabul edildi.

466 milletvekilinin bulunduğu Romanya'da gensoru önergesi oylamasına katılan 318 milletvekilinden 281'i önergeyi kabul ederken 37 milletvekili ise oy kullanmadı.

Bu, Romanya tarihinin 1989 devriminden bu yana en yüksek oy ile kabul edilen gensoru önergesi oldu.

Ludovic Orban başbakanlığında kurulan bir önceki hükümet de Şubat 2020'de, Mecliste kabul edilen gensoru ile düşürülmüş ve ardından 23 Aralık 2020'de Florin Citu'nun başbakanlığında hükümet kurulmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu
AB ilaç düzenleyicisi, 'Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan' ilacı değerlendirmeye alabilir
Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor
'Aşı olma' diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor
Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor

Benzer haberler

Romanya’da hükümet düştü

Romanya’da hükümet düştü

Romanya'da hastanede çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni hükümet kurma çalışmalarında pazarlığa ve şantaja yer yok

Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı

Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı