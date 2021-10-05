Dolar
8.88
Euro
10.31
Altın
1,760.14
ETH/USDT
3,424.90
BTC/USDT
49,950.00
BIST 100
1,391.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroyla zirve yaptı.

Ata Ufuk Şeker   | 05.10.2021
Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı

Brüksel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı gün içinde 119 avroya çıkarak rekor kırdı.

Söz konusu kasım vadeli gaz sözleşmelerin fiyatı bir günde yüzde 22 artış gösterdi.

TTF'de kasım vadeli gaz kontratları 1 Ekim Cuma günü 96 avro seviyesinde bulunuyordu.

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya'dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre düşük olması önemli rol oynuyor.

AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu
AB ilaç düzenleyicisi, 'Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan' ilacı değerlendirmeye alabilir
Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor
'Aşı olma' diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor
Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor

Benzer haberler

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı

AB liderleri artan enerji fiyatlarını ve stratejik gaz rezervi oluşturulmasını tartışacak

AB, vergi 'kara listesini' güncelledi

Avro Grubu, enerji fiyatlarındaki artışı görüştü

Avro Grubu, enerji fiyatlarındaki artışı görüştü
Avrupa'nın enerji krizi için yeşil çözüm ihtiyacı

Avrupa'nın enerji krizi için yeşil çözüm ihtiyacı
Avrupa'daki gaz krizi kömür fiyatını 4 kat artırdı

Avrupa'daki gaz krizi kömür fiyatını 4 kat artırdı