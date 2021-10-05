Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,752.89
ETH/USDT
3,439.00
BTC/USDT
49,899.00
BIST 100
1,393.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor.
logo
Dünya

BM, Mozambik'te silahlı grupların çocukları kullandığını açıkladı

Ömer Faruk Yıldız   | 05.10.2021
BM, Mozambik'te silahlı grupların çocukları kullandığını açıkladı

Cenevre

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mozambik'te silahlı grupların, kaçırdığı çocukları istismar ettiğini açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan UNICEF Sözcüsü James Elder, Mozambik'te silahlı grupların çocukları kaçırıp silahlandırmasına tepki gösterdi.

Elder, insani yardımın bölgeye ulaşması sürecinin yavaş ilerlediğine dikkati çekerek "Bölgede çocukların silahlı gruplar tarafından kullanıldığı, kaçırıldığı ve cinsel istismara uğradığına dair haberler artış göstermektedir." dedi.

Bölgede daha önce terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrolündeki alanlara erişim sağladıklarını belirten Elder, "Terk edilmiş bir eğitim kampında bulunan videolardan birinde, silahlı grupların 5 yaşındaki çocukların eline silah verdiği ve savaşmak için beyinlerini yıkadığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Elder, "Çocukların silahlı gruplar tarafından kullanılması aileleri ve toplumu yok etmektedir. Bu çocuklar akıl almaz derecede şiddete maruz kalmakla birlikte ailelerini, güvenliğini ve eğitim şanslarını kaybetmektedir." açıklamasında bulundu.

Silahlı gruplar tarafından kullanılan çocukların "çifte kurban" olduğunu vurgulayan Elder, "Söz konusu çocukların silahlı gruplarla bağının kesilmesi ve toplumsal entegrasyonları için uygun koruma hizmeti görmesi için makul bütün önlemler alınmalıdır." dedi.

Elder, çatışmalardan etkilenen çocukların korunması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda UNICEF'in, Mozambik Savunma Bakanlığı ile mutabakat anlaşması imzalamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, 'Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan' ilacı değerlendirmeye alabilir
Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor
'Aşı olma' diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor
Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
Yeni Zelanda’da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor

Benzer haberler

BM, Mozambik'te silahlı grupların çocukları kullandığını açıkladı

BM, Mozambik'te silahlı grupların çocukları kullandığını açıkladı

UNICEF: Yemen'in Marib kentindeki saldırılarda 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı