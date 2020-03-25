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Dünya, Koronavirüs

Riyad, Mekke ve Medine koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatılıyor

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.

Hamdi Moussa,Halime Afra Aksoy   | 25.03.2020
Riyad, Mekke ve Medine koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatılıyor

Riyad

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz, virüsle mücadele çerçevesinde alınan bir dizi yeni tedbir kararını onayladı. 

Söz konusu kararlar kapsamında, Riyad, Mekke, Medine kentleri giriş ve çıkışlara kapatılacak. Ülke genelinde 19.00 - 06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de bu kentlerde 15.00'e çekildi.

Ayrıca ülkedeki 13 bölgede yaşayanların, bu bölgelerden çıkışları ve başka bölgelere seyahatleri yasaklandı.

Ülkede yarın yerel saatle 15.00'de uygulanmaya başlayacağı belirtilen kararların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan kraliyet kararnamesiyle pazartesiden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan makamları, 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.

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