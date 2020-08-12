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Dünya

Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Ali Cura   | 12.08.2020
Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Moskova

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki lider, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı. 

Geçen ay Azerbaycan-Ermenistan sınırında durumun kötüleşmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Rusya tarafı, gerginliğin artmasına katkıda bulunacak her türlü eylemi önlemenin önemine vurgu yaptı.

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