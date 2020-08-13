Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.