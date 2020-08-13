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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Behlül Çetinkaya   | 13.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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