Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna'yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşerek Ukrayna meselesinin çözümünü ele aldı.
Moskova
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Witkoff, dün Putin tarafından St. Petersburg'da kabul edildi.
Görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alındı.
Putin'in Witkoff ile görüşmesinin yaklaşık 4,5 saat sürdüğü belirtilmişti.
Dün Rusya'ya gelen ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile görüşme öncesi St. Petersburg'taki İsaak Katedrali'ni ziyaret etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Witkoff'un Rusya'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.