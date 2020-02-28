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Dünya

Putin Güvenlik Konseyini İdlib'deki durumla ilgili acil topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyinde İdlib'deki durum ele alındı.

Dmitri Chirciu   | 28.02.2020
Putin Güvenlik Konseyini İdlib'deki durumla ilgili acil topladı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyini acil topladığını bildirdi.

Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." ifadelerini kullandı.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.

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