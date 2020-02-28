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Dünya

Malezya Başbakanı Mahathir: Filistin davasını her zaman destekleyeceğiz

Malezya'nın geçici Başbakanı Mahathir Muhammed, "Filistin davasını her zaman destekleyeceğiz." dedi.

Ömer Faruk Yıldız   | 28.02.2020
Malezya Başbakanı Mahathir: Filistin davasını her zaman destekleyeceğiz

Kuala Lumpur

Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen Uluslararası Filistin Konferansı'nda onur konuğu olarak konuşan Başbakan Mahathir, dünya devletlerinin Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı sessizliğini eleştirdi.

Mahathir, süper güç olarak adlandırılan devletlerin söz konusu İsrail'in Filistin'deki katliamları olduğunda güçlerini kullanmadığını belirterek, "Herkes adalet ve özgürlüğe dair konuşuyor ama müttefikleri bir yanlış yaptıklarında görmezlikten geliyorlar." şeklinde konuştu.

Malezya'nın her ülkeyle dost olmak istediğinin altını çizen Mahathir, "Söz konusu adaletsizliklere ve mazlumların haklarını savunmaya gelince sesimizi çıkartmalıyız." ifadelerini kullandı.

Mahathir, Malezya'nın 1988'de imzalanan Bağımsız Filistin Deklarasyonu'nu ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu kaydederek, "Malezya'nın Filistin politikası hiçbir zaman değişmemiştir. Filistin davasını her zaman destekleyeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını da eleştiren Mahathir, Filistin sorununun çözümüne Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk çerçevesinde varılması gerektiğini bildirdi.

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